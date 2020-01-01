Паром из Турции домой доставит почти 100 украинцев

Все украинцы по прибытии в Черноморск пройдут карантин. Самой младшей пассажирке парома - 1,5 года.

Из турецкого портового города Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства Украины в Стамбуле на странице в Facebook.

В консульстве сообщили, что из других турецких городов - Стамбула, Измира и Бурсы, в Карасу доставили 50 граждан Украины.

Все украинцы по прибытии в Черноморск пройдут 14-дневный карантин. Дипломаты отметили, что самой младшей пассажирке парома - 1,5 года.

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Напомним, на Прикарпатье признали, что коронавирус "привезли" заробитчане. В области выявили несколько семейных очагов заболевания коронавирусом, вспыхнувших после возвращения украинцев из-за границы.

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