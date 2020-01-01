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Паром из Турции домой доставит почти 100 украинцев

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Все украинцы по прибытии в Черноморск пройдут карантин. Самой младшей пассажирке парома - 1,5 года.
Паром Карас-Черноморск вернет домой более 90 украинцев
Паром Карас-Черноморск вернет домой более 90 украинцев
facebook.com/CGUinIstanbul

Из турецкого портового города Карасу в  украинский Черноморск паромом доставят более 90 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства Украины в Стамбуле на странице в Facebook.

В консульстве сообщили, что из других турецких городов - Стамбула, Измира и Бурсы, в Карасу доставили 50 граждан Украины.

Все украинцы по прибытии в Черноморск пройдут 14-дневный карантин. Дипломаты отметили, что самой младшей пассажирке парома - 1,5 года. 

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Напомним, на Прикарпатье признали, что коронавирус "привезли" заробитчане. В области выявили несколько семейных очагов заболевания коронавирусом, вспыхнувших после возвращения украинцев из-за границы.

 

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Теги: Украина, вирусы, Вирус, Турция, украинцы, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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