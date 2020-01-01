Сегодня 34-я годовщина Чернобыльской катастрофы

Аварию на ЧАЭС назвали трагедией ХХ века и крупнейшей техногенной катастрофой. Сила взрыва приравнивалась к 500-и бомбам.

Сегодня 34 года со дня Чернобыльской катастрофы

Сегодня отмечают 33-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года в 1.23 ночи серия взрывов разрушила четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Неудачное испытание реактора вылилось в катастрофу. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 10 мая.

В течение пятнадцати дней в атмосферу было выброшено 50 мегакюри ядерного топлива. Радиоактивное облако накрыло главным образом три страны: Украину, Беларусь и Россию.

Эвакуация началась только на второй день, поскольку советская власть утаила катастрофу. Только через 36 часов после катастрофы было эвакуировано почти пятьдесят тысяч человек.

Они взяли с собой только самое необходимое, в основном, только документы, им пообещали, что они вернутся домой в течение двух или трех дней. Однако больше никто из них сюда не вернулся. Всего было эвакуировано 115 тысяч человек из Припяти и окрестных поселений.

Ранее нардеп назвал аварию на ЧАЭС праздником. Николай Тищенко дважды назвал катастрофу в Чернобыле праздником.

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