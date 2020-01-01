Итоги 25 апреля: Масштабный карантин под Херсоном, часы мужа Венедиктовой

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Незадекларированные элитные часы мужа Венедиктовой; коррупция в Днепропетровской прокуратуре; испытание новой украинской ракеты; масштабный карантин под Херсоном: BigMir напоминает о главных событиях субботу, 25 апреля.



В Украине резко выросло число выздоровевших от коронавируса



За сутки от COVID-19 вылечлся 181 украинец.По данным Минздрава , по состоянию на 9 утра 25 апреля в Украине от коронавируса выздоровели 782 человека, 181 из которых - за последние сутки.



В Днепропетровской области прокурора поймали на крупной взятке



Сотрудника Днепропетровской местной прокуратуры задержали на крупной взятке в 7 000 долларов. По данным ГБР, прокурор вымогал деньги от местной жительницы. За вознаграждение он обещал посодействовать в закрытии уголовного дела по факту хранения наркотиков.



Муж генпрокурора Венедиктовой засветился с часами Hublot за 1,5 миллиона



Журналисты засняли мужа генпрокурора Ирины Венедиктовой Дениса Колесника в элитных незадекларированных швейцарских часах Hublot за $54 280 (примерно 1,5 млн грн по курсу НБУ).



Под Одессой испытали новую ракету Ольха-М



Генштаб ВСУ опубликовал впечатляющие кадры испытаний новой украинской ракеты Ольха-М. Подготовка к государственному испытанию Ольха-М продолжается на полигоне в Одесской области.



Вспышка Covid-19 в Херсонской области: закрыли город и два села



В Херсонской области из-за масштабной вспышки коронавируса на карантин полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани. Ограничения будут действовать до 6 утра понедельника, 27 апреля.

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