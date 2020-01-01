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Под Киевом взорвали отделение банка

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Взрыв прогремел около 4:30 утра в Броварах. Здание, где расположено финучреждение, получило серьезные повреждения.
Подробности инцидента уточняются
Подробности инцидента уточняются
facebook.com/dtp.kiev.ua

В городе Бровары под Киевом в воскресенье, 26 апреля, неизвестные подорвали отделение банка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что взрыв прогремел около 4:30 утра.

"Здание получило достаточно серьезные повреждения. Правоохранители прибыли на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове взорвали банкомат.
 
Также Корреспондент писал, что в Луганской области взорвали банкомат Ощадбанка.
 

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Теги: банки, банк, Киевская область, фото, взрыв, Бровары, ограбление банка
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Источник: korrespondent.net

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