Под Киевом взорвали отделение банка
Взрыв прогремел около 4:30 утра в Броварах. Здание, где расположено финучреждение, получило серьезные повреждения.
В городе Бровары под Киевом в воскресенье, 26 апреля, неизвестные подорвали отделение банка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Сообщается, что взрыв прогремел около 4:30 утра.
"Здание получило достаточно серьезные повреждения. Правоохранители прибыли на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харькове взорвали банкомат.
Также Корреспондент писал, что в Луганской области взорвали банкомат Ощадбанка.
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