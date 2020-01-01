В Украине 8617 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

За сутки инфицировано 492 человека.

По состоянию на 9 утра воскресенья, 26 апреля в Украине зарегистрировано 8 617 случаев COVID-19, из них 209 летальных. 840 человек вылечились.Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Читай также: В Одесской области врач заразил коронавирусом 32 коллег

Винницкая область - 388 случаев;

Волынская область - 241 случай;

Днепропетровская область - 292 случая;

Донецкая область - 29 случаев;

Житомирская область - 348 случаев;

Закарпатская область - 329 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 731 случай;

Кировоградская область - 323 случая;

город Киев - 1188 случаев;

Киевская область - 542 случая;

Львовская область - 348 случаев;

Луганская область - 29 случаев;

Николаевская область - 111 случая;

Одесская область - 220 случаев;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 508 случаев;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 607 случаев;

Харьковская область - 147 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 70 случаев;

Черновицкая область - 1341 случай;

Черкасская область - 257 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

Напомним,в Мариуполе зафиксировали вспышку коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.​