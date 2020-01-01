В Украине 8617 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
За сутки инфицировано 492 человека.
По состоянию на 9 утра воскресенья, 26 апреля в Украине зарегистрировано 8 617 случаев COVID-19, из них 209 летальных. 840 человек вылечились.Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
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- Винницкая область - 388 случаев;
- Волынская область - 241 случай;
- Днепропетровская область - 292 случая;
- Донецкая область - 29 случаев;
- Житомирская область - 348 случаев;
- Закарпатская область - 329 случаев;
- Запорожская область - 182 случая;
- Ивано-Франковская область - 731 случай;
- Кировоградская область - 323 случая;
- город Киев - 1188 случаев;
- Киевская область - 542 случая;
- Львовская область - 348 случаев;
- Луганская область - 29 случаев;
- Николаевская область - 111 случая;
- Одесская область - 220 случаев;
- Полтавская область - 172 случая;
- Ровенская область - 508 случаев;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 607 случаев;
- Харьковская область - 147 случаев;
- Херсонская область - 87 случаев;
- Хмельницкая область - 70 случаев;
- Черновицкая область - 1341 случай;
- Черкасская область - 257 случаев;
- Черниговская область - 32 случая.
Напомним,в Мариуполе зафиксировали вспышку коронавируса.
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