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В Украине 8617 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки инфицировано 492 человека.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на 9 утра воскресенья, 26 апреля в Украине зарегистрировано 8 617 случаев COVID-19, из них 209 летальных. 840 человек вылечились.Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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  • Винницкая область - 388 случаев; 
  • Волынская область - 241 случай; 
  • Днепропетровская область - 292 случая; 
  • Донецкая область - 29 случаев; 
  • Житомирская область - 348 случаев; 
  • Закарпатская область - 329 случаев; 
  • Запорожская область - 182 случая; 
  • Ивано-Франковская область - 731 случай; 
  • Кировоградская область - 323 случая; 
  • город Киев - 1188 случаев; 
  • Киевская область - 542 случая;
  • Львовская область - 348 случаев; 
  • Луганская область - 29 случаев; 
  • Николаевская область - 111 случая; 
  • Одесская область - 220 случаев; 
  • Полтавская область - 172 случая; 
  • Ровенская область - 508 случаев; 
  • Сумская область - 95 случаев; 
  • Тернопольская область - 607 случаев; 
  • Харьковская область - 147 случаев; 
  • Херсонская область - 87 случаев; 
  • Хмельницкая область - 70 случаев; 
  • Черновицкая область - 1341 случай; 
  • Черкасская область - 257 случаев; 
  • Черниговская область - 32 случая.

Напомним,в Мариуполе зафиксировали вспышку коронавируса.

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