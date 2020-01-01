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Еще у 101 медика нашли коронавирус

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COVID-19 подтвердили у 101 медика и 41 ребенка.
У 101 медика подтвердили коронавирусную инфекцию
У 101 медика подтвердили коронавирусную инфекцию
Depositphotos.com

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 492 украинцев, среди которых 101 медицинский работник. Об этом руководитель Миздрава Максим Степанов рассказал в ходе онлайн-брифинга 26 апреля.

"За прошедшие сутки заболели 492 человека, из них 41 ребенок и 101 медицинский работник", - сказал он.

Министр объяснил, что чаще всего COVID-19 находили у медработников в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.

Степанов добавил, что за прошлые сутки Минздрав провел 5596 ПЦР-тестирований.

Напомним,на утро 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавируса.

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