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Под Львовом сгорел грузовик Минобороны: Один человек погиб

Комментариев: 1
Причины возгорания военного грузовика "ЗИЛ 131" устанавливаются.
На Львовщине сгорел грузовик Минобороны
На Львовщине сгорел грузовик Минобороны
ГСЧС

В ночь на 26 апреля на железнодорожном вокзале города Судовая Вишня во Львовской области загорелся грузовой автомобиль Минобороны. В результате пожара один человек погиб, другой получил ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

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"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в г.Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", - сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что грузовик полностью охвачен пламенем. Из автомобиля достали раненого 53-летнего мужчину с ожогами 60% тела и рук 2-3 степени. Погасив очаг, пожарные нашли в грузовике еще одного мужчину. Пострадавшего не удалось спасти.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП. 



Напомним, в Днепре автомобиль влетел в забор дома и сгорел.

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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    26.04.2020, 11:42
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Причиной пожара (если не учитывать то, что пострадавшие были ужраты вхламину) является то, что этот ЗИЛ-131 - наследие СССР и сделан руками клятых мoскалей!
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