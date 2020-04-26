Под Львовом сгорел грузовик Минобороны: Один человек погиб

Причины возгорания военного грузовика "ЗИЛ 131" устанавливаются.

В ночь на 26 апреля на железнодорожном вокзале города Судовая Вишня во Львовской области загорелся грузовой автомобиль Минобороны. В результате пожара один человек погиб, другой получил ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

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"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в г.Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", - сообщили в ведомстве.



Прибывшие на место спасатели обнаружили, что грузовик полностью охвачен пламенем. Из автомобиля достали раненого 53-летнего мужчину с ожогами 60% тела и рук 2-3 степени. Погасив очаг, пожарные нашли в грузовике еще одного мужчину. Пострадавшего не удалось спасти.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.





Напомним, в Днепре автомобиль влетел в забор дома и сгорел.

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