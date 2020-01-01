В ГСЧС рассказали об очагах пожаров в Украине

В Чернобыльской зоне и Житомирской области спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров.

Спасатели по состоянию на утро 26 апреля продолжают тушение пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения по состоянию на воскресенье, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 5 путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос.

Также спасатели продолжают тушить лесные пожары в Житомирской области, где по состоянию на 26 апреля продолжается тление отдельных очагов травяного настила, пеньков и древесины.

"Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7:00 26 апреля ГСЧС оказывает помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах", - сказано в сообщении ГСЧС.

К тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники, из них от ДСНС 73 человека личного состава и 18 единиц техники.

Также отмечается, 23 апреля в ГСЧС поступила инфомрация о возгорании сухой травы и лесного массива вблизи с. Замысловичи Олевского.

"23 апреля вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивського лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га). По состоянию на 7 ч. 26 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказан о в сообщении.

Напомним, спасатели уже третью неделю борются с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

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