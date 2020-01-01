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В Украине резко выросло число зараженных медиков

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Почти 1700 медиков заразились коронавирусом. Больше всего больных врачей в Черновицкой и Тернопольской областях.
COVID-19 диагностировали у 1676 медиков
COVID-19 диагностировали у 1676 медиков
facebook.com/ruslan.martsinkiv

В Украине зарегистрировано почти 1700 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

Так, по состоянию на утро 26 апреля, COVID-19 диагностировали у 1676 медиков. За сутки подтвердили 101 случай заражения.

В Черновицкой области больше всего больных среди медицинского персонала - 236 человек. В целом география распространения вируса в регионах Украины выглядит так:

  • Черновицкая область - 236 случаев;
  • Тернопольская область - 165 случаев;
  • Ровенская область - 138 случаев;
  • Винницкая область - 132 случая;
  • Кировоградская область - 126 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 121 случай;
  • Киев - 113 случаев;
  • Житомирская область - 83 случая;
  • Закарпатская область - 78 случаев;
  • Волынская область - 73 случая;
  • Киевская область - 59 случаев;
  • Одесская область - 58 случаев;
  • Черкасская область - 55 случаев;
  • Львовская область - 49 случаев;
  • Полтавская область - 48 случаев;
  • Николаевская область - 31 случай;
  • Запорожская область - 30 случаев;
  • Харьковская область - 23 случая;
  • Херсонская область - 21 случай;
  • Хмельницкая область - 16 случаев;
  • Днепропетровская область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 7 случаев;
  • Сумская область - 7 случаев;
  • Черниговская область - 2 случая;
  • Луганская область - 0 случаев.

Ранее сообщалось, что в Одесской области врач заразил коронавирусом 32 коллег. В Подольске зафиксировано 88 случаев заболевания COVID-19.

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Теги: Украина, вирусы, Минздрав, Вирус, медики, заболевание, врачи, заболевания, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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