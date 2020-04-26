Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков анонсировал внеочередное заседание Рады

Комментариев: 1
Парламент на внеочередном заседании в конце следующей недели может рассмотреть кадровые назначения.
Депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание
Депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в конце следующей недели может состояться внеочередное заседание Рады, на котором могут расмотреть кадровые назначения. Об этом он сообщил во время брифинга в воскресенье, 26 апреля.

Разумков сообщил, что ему известна информация относительно того, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание, однако конкретной даты пока назвать не может.

"Я думаю, если оно все же состоится, то состоится в конце недели", - сказал председатель Верховной Рады.

Кроме того, он добавил, что на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны Кабмина не было зарегистрировано в ВР.

"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", - сказал Разумков.

Как известно, назначить Саакашвили в Кабмин предложил президент Владимир Зеленский. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Рада, Верховная Рада, заседание Верховной Рады, заседание Рады, Дмитрий Разумков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ШтормЗайцев    26.04.2020, 14:09
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Шо, еще не все украли ?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь