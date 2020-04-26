Главу налоговой службы Украины ищут через сайты работы
Кабинет министров Украины ищет главу налоговой службы страны через сайты поиска работы. Соответствующая должность появилась на сайте work.ua.
Срок подачи документов заканчивается завтра. Указанная зарплата почти 30 тысяч гривен в месяц. Также в объявлении говорится, что готовы взять человека с инвалидностью.
Как сообщалось, премьер-министра Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале официально подтвердил увольнение глав налоговой и таможни, а также их заместителей, о которой ранее было известно только со слов нардепа, который присутствовал на заседании Кабмина.
Напомним, пару недель назад министр финансов допустил смену глав таможни и налоговой. Такое решение он объяснил необходимостью повышать эффективность работы этих служб.
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