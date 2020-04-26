Главу налоговой службы Украины ищут через сайты работы

Срок подачи документов до 27 апреля. Зарплату обещают почти 30 тысяч гривен в месяц, также готовы взять человека с инвалидностью.

Кабинет министров Украины ищет главу налоговой службы страны через сайты поиска работы. Соответствующая должность появилась на сайте work.ua.

Срок подачи документов заканчивается завтра. Указанная зарплата почти 30 тысяч гривен в месяц. Также в объявлении говорится, что готовы взять человека с инвалидностью.

Как сообщалось, премьер-министра Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале официально подтвердил увольнение глав налоговой и таможни, а также их заместителей, о которой ранее было известно только со слов нардепа, который присутствовал на заседании Кабмина.

Напомним, пару недель назад министр финансов допустил смену глав таможни и налоговой. Такое решение он объяснил необходимостью повышать эффективность работы этих служб.

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