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Главу налоговой службы Украины ищут через сайты работы

Комментариев: 2
Срок подачи документов до 27 апреля. Зарплату обещают почти 30 тысяч гривен в месяц, также готовы взять человека с инвалидностью.
Кабмин огласил конкурс на главу налоговой
Кабмин огласил конкурс на главу налоговой
Корреспондент

Кабинет министров Украины ищет главу налоговой службы страны через сайты поиска работы. Соответствующая должность появилась на сайте work.ua.

Срок подачи документов заканчивается завтра. Указанная зарплата почти 30 тысяч гривен в месяц. Также в объявлении говорится, что готовы взять человека с инвалидностью. 

 work.ua
 

Как сообщалось, премьер-министра Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале официально подтвердил увольнение глав налоговой и таможни, а также их заместителей, о которой ранее было известно только со слов нардепа, который присутствовал на заседании Кабмина.

Напомним, пару недель назад министр финансов допустил смену глав таможни и налоговой. Такое решение он объяснил необходимостью повышать эффективность работы этих служб.

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Теги: работа, поиск работы, налоговая, должность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Евроскептик    26.04.2020, 13:39
Оценка:  +1
Евроскептик
Ну, не знаю-у. По данным европейских специалистов сейчас воруют 5млрд. Долларов на таможне.был такой спец Хорошковский,который за пару месяцев все наладил и эти 5млрд. долларов пошли ежемесячно в бюджет.Не воровал.И чем вам не подходит?))Не дебил))
ВосставшийИзБана    26.04.2020, 14:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хорошковский не хочет пачкаться в эту зеленую плесень.
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