Зеленский отправился на место пожара в зоне ЧАЭС

Глава государства принял участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и осмотрит места пожаров.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 26 апреля, начал рабочую поездку в Киевскую область. Об этом сообщает Офис Президента в своем Telegram-канале.

Он уже принял участие в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и наградит пожарных, которые ликвидировали масштабный лесной пожар в Зоне отчуждения.

Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в ликвидации масштабного лесного пожара в Зоне отчуждения, и вручит государственные награды, сообщили в ОП.

Напомним, спасатели уже третью неделю борются с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

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