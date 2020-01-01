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В ВСУ рассказали о заражениях коронавирусом

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В украинской армии зафиксировали уже 38 случаев заражения коронавирусом. На изоляции находятся 368 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировали один новый случай заболевания COVID-19
За прошедшие сутки зарегистрировали один новый случай заболевания COVID-19
facebook.com/Ukrmilitarymedic

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом, общее число больных COVID-19 выросло до 38. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Также за период пандемии выздоровели 18 человек и есть 2 летальных исхода. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 368 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 35 человек.

Как отмечается, за прошедшие сутки зарегистрировали один новый случай заболевания COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют, добавили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Отметим, что по последним данным в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. 

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Теги: вирусы, Вирус, Украинская армия, ВСУ, Коронавирус, армия Украины, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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