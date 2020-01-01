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Вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице Харькова

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11 пациентов Харьковской психбольницы заразились COVID-19.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Depositphotos.com

По состоянию на 26 апреля в Харьковской областной психиатрической больнице лабораторно подтверждено 11 случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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Кучер сообщил, что за прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировали 22 случая коронавирусного заболевания.

“За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19 - по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов. Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаев еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице №1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов)“, - сообщил глава ОГА.

 

 


Напомним, в двух реабилитационных центрах Днепропетровщины вспышки коронавируса.

 

 

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