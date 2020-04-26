Пожар в машине Минобороны: новые подробности

Возгорание произошло из-за короткого замыкания. При пожаре погиб старший солдат Юрий Горбик.

Другой военнослужащий получил ожоги всего тела - за его жизнь борются врачи lv.dsns.gov.ua

При пожаре грузовика Министерства обороны во Львовской области погиб старший солдат Юрий Горбик. Об этом сообщает в Facebook 53 отдельная механизированная бригада.

Как сообщается, Горбик не раз был в зоне ООС. При пожаре грузовика также получил ожоги его товарищ, за жизнь которого сейчас борются врачи.

"Сегодня в результате короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела - за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

В бригаде проинформировали, что Горбик служил у них 3 года и не раз бывал на ротации в зоне проведения ООС.

"Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Нам его будет не хватать. Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с родными и близкими. Вечная память воину", - говорится в сообщении.

Причиной возгорания стало короткое замыкание, добавили в бригаде.

Ранее сегодня сообщалось, что под Львовом сгорело авто Минобороны. В результате пожара в машине погиб человек, еще один получил ожоги.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet