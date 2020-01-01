Под Одессой 32 медика заболели COVID-19 после контакта с умершим врачом

Глава Одесской ОГА Максим Куций экстренно собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям.

25 апреля в Подольске Одесской области коронавирусное заболевание COVID-19 лабораторно подтвердили у 32 медицинских работников центральной районной больницы, которые контактировали с умершим 19 апреля семейным врачом. Об этом сообщили в Одесской ОГА.

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По состоянию на сегодняшний день, в Подольске уже зафиксировали 88 случаев инфицирования. Сейчас ПЦР-тестирования проходят все медработники районного центра.



"Из-за ситуации, сложившейся в Подольске, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям", - сообщил председатель ОГА Максим Куцый.



Напомним, в Подольске от коронавируса скончался семейный врач.

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