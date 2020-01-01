Кабмин объявил конкурс на главу налоговой

Должностной оклад установлен на уровне 29 400 гривен, на подачу документов всего один день, общий стаж работы должен быть не менее семи лет.

Нового главу Налоговой хотят найти за день УНН

Правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно, вакансия опубликована на сайте государственной службы.

Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.

От кандидатов требуется:

- степень высшего образования - не ниже магистра;

- общий стаж работы - не менее семи лет;

- опыт работы на должностях государственной службы категорий "А" или "Б", или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в налоговой сфере - не менее трех лет.

Конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что обязанности главы Таможни временно будет исполнять Игорь Муратов, а главы Налоговой - Михаил Титарчук.