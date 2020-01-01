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Зеленский наградил спасателей, тушивших пожары в Чернобыльской зоне

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Президент находится в рабочей поездке в Киевскую область.
Президент вручил награды спасателям
Президент вручил награды спасателям
Пресс-служба ОП

26 апреля Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении лесного пожара в Чернобыльской зоне. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки президента в Киевскую область, сообщает пресс-служба ОП

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“Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои“, - сказал Зеленский, обращаясь к сотрудникам ГСЧС.

Президент отметил, что масштабный пожар уничтожил более 11 тысяч гектар леса.

“Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат“, - подчеркнул Зеленский.



Напомним, сегодня президент Зеленский отправился на место пожара в зоне ЧАЭС.

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