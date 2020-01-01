В Черновицкой области за сутки умерли 5 человек с подозрением на COVID-19
За прошедшие сутки пять жителей Черновицкой области скончались от пневмонии. У всех них подозревали COVID-19. Всего в регионе зафиксировали 33 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Читай также: Под Одессой 32 медика заболели COVID-19 после контакта с умершим врачом
“Среди них: мужчина 1957 года рождения; мужчина 1952 года рождения; женщина 1937 года рождения; мужчина 1942 года рождения; женщина 1955 года рождения“, - отметили в ОГА.
Случаи инфицирования зафиксированы в следующих районах Черновицкой области:
Черновцы - 11;
Глыбокский район - 9;
Сторожинецкий район - 8;
Новоселицкий район - 1;
Хотинский район - 1;
Выжницкий район - 3
Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице Харькова.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.