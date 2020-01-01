В Черновицкой области за сутки умерли 5 человек с подозрением на COVID-19

С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1341 жителей Черновицкой области.

За прошедшие сутки пять жителей Черновицкой области скончались от пневмонии. У всех них подозревали COVID-19. Всего в регионе зафиксировали 33 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

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“Среди них: мужчина 1957 года рождения; мужчина 1952 года рождения; женщина 1937 года рождения; мужчина 1942 года рождения; женщина 1955 года рождения“, - отметили в ОГА.

Случаи инфицирования зафиксированы в следующих районах Черновицкой области:

Черновцы - 11;

Глыбокский район - 9;

Сторожинецкий район - 8;

Новоселицкий район - 1;

Хотинский район - 1;

Выжницкий район - 3

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице Харькова.

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