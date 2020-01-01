Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черновицкой области за сутки умерли 5 человек с подозрением на COVID-19

Комментариев: 0
С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 1341 жителей Черновицкой области.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За прошедшие сутки пять жителей Черновицкой области скончались от пневмонии. У всех них подозревали COVID-19. Всего в регионе зафиксировали 33 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Читай также: Под Одессой 32 медика заболели COVID-19 после контакта с умершим врачом

“Среди них: мужчина 1957 года рождения; мужчина 1952 года рождения; женщина 1937 года рождения; мужчина 1942 года рождения; женщина 1955 года рождения“, - отметили в ОГА.

Случаи инфицирования зафиксированы в следующих районах Черновицкой области:

Черновцы - 11;
Глыбокский район - 9; 
Сторожинецкий район - 8; 
Новоселицкий район - 1; 
Хотинский район - 1; 
Выжницкий район - 3

 

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице Харькова.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь