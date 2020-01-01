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В Знаменке три человека погибли в ДТП: Водитель был пьян

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Смертельное ДТП произошло в Запорожской области.
Смертельное ДТП в Знаменке
Смертельное ДТП в Знаменке
Пресс-служба полиции

26 апреля в селе Знаменка Запорожской области произошло ДТП с участием автомобиля "ВАЗ", в результате которого погибли три человека. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Правоохранители установили, что водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением на повороте и выехал на обочину, протаранив электроопору. Из-за столкновения, авто перевернулось. В результате аварии водитель и двое пассажиров погибли на месте. 

По предварительным информации, погибший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В полиции открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, в Днепре автомобиль влетел в забор дома и сгорел.

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