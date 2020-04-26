Власти Почаева будут просить ввести чрезвычайное положение

В Почаеве 80 случаев коронавируса на 8 000 местных жителей.

В Кременецком районе Тернопольской области, где находится город Почаев и Почаевская лавра, зафиксировано 27 новых случаев COVID-19. На сегодняшний день в Почаеве подтверждено 80 случаев инфицирования. В связи с этим, местная райадминистрация будет просить центральные власти ввести в районе чрезвычайное положение. Об этом сообщил председатель Кременцкой РГА Вячеслав Онишкевич.

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“Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкий райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, несмотря на критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействия распространению эпидемии коронавируса, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации“, - написал Онишкевич на своей странице в Facebook.

Напомним,в Черновицкой области за сутки умерли 5 человек с подозрением на COVID-19.

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