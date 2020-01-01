Кабмин рассказал, откуда эвакуируют украинцев

Информация об эвакуационных рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинцев.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, вернуться украинцы смогут только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.