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В Минздраве говорят, что украинские тесты на Covid не хуже немецких

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Министерство финансов выделило Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины средства на научные исследования и возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем.
В Украине запускают производство собственных тест-систем для выявления коронавируса
В Украине запускают производство собственных тест-систем для выявления коронавируса
 
ПЦР-тесты для выявления коронавируса украинского производства не отличаются по качеству определения заражения от немецких, корейских и китайских, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
 
"Были проведены тестирования этих ПЦР-тест-систем. Они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире: ни немецких, ни корейских, ни китайских. Поэтому мы и начали так массово использовать именно украинского производства ПЦР-тесты", — сказал Степанов.
 
Ранее Степанов рассказывал, что Министерство финансов выделило Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины средства «на научные исследования и возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем». В то же время сумму финансирования министр не назвал.
 
Напомним, что по последним данным в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели. 
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Теги: Минздрав, тесты, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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