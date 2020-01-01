В Минздраве говорят, что украинские тесты на Covid не хуже немецких

ПЦР-тесты для выявления коронавируса украинского производства не отличаются по качеству определения заражения от немецких, корейских и китайских, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Были проведены тестирования этих ПЦР-тест-систем. Они не отличаются по точности результата от лучших тест-систем, которые существуют в мире: ни немецких, ни корейских, ни китайских. Поэтому мы и начали так массово использовать именно украинского производства ПЦР-тесты", — сказал Степанов.

Ранее Степанов рассказывал, что Министерство финансов выделило Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины средства «на научные исследования и возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем». В то же время сумму финансирования министр не назвал.