В УПЦ МП отрицают, что у всех священников Лавры Covid-19

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент опроверг, что в Киево-Печерской лавре заболели все священники, объяснив, что российское издание РБК его неправильно процитировало.

"РБК неправильно меня процитировало, некорректно. Я сказал, что практически все, кто заболели, выздоровели. Все монахи, которые есть в Лавре, проходили мониторинг на наличие вируса, самих монахов более 200, не то, что 100. Но Минздрав дал информацию, что более 100 человек имеют инфекцию, но эти данные были, кажется, 2-3 недели назад. А на сегодняшний день практически все уже выздоровели, поэтому говорить, что там сегодня 100 больных - это некорректно. В больницах осталось 3-4 человека", - сказал Климент в комментарии Украинской правде.

По его словам, никаких собственных данных о количестве больных в Лавре у него нат, а он оперирует данными Минздрава.