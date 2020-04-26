Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минздраве не исключают более быстрого выхода из карантина

Комментариев: 1
Дорожная карта выхода из карантина состоит из 5 этапов, ее реализация может начаться после 11 мая при условии снижения заболеваемости коронавирусом.
Ляшко рассказал о карантине
Ляшко рассказал о карантине
Lb.ua
 
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый этап в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус.
 
"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", — сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV.
 
Напомним, что ранее Денис Шмыгаль опубликовал план выхода из карантина в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Украине. Дорожная карта выхода из карантина состоит из 5 этапов, ее реализация может начаться после 11 мая при условии снижения заболеваемости коронавирусом. 
 
 
.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: карантин, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
za4arovanaj    26.04.2020, 21:58
Оценка:  0
za4arovanaj
Пока количество больных только пугает...
Никакого уменьшения нет! И улучшения тоже...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь