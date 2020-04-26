В Минздраве не исключают более быстрого выхода из карантина

Дорожная карта выхода из карантина состоит из 5 этапов, ее реализация может начаться после 11 мая при условии снижения заболеваемости коронавирусом.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый этап в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус.