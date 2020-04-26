В Минздраве не исключают более быстрого выхода из карантина
Дорожная карта выхода из карантина состоит из 5 этапов, ее реализация может начаться после 11 мая при условии снижения заболеваемости коронавирусом.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый этап в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус.
"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", — сказал Ляшко в эфире телеканала ICTV.
Напомним, что ранее Денис Шмыгаль опубликовал план выхода из карантина в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Украине. Дорожная карта выхода из карантина состоит из 5 этапов, ее реализация может начаться после 11 мая при условии снижения заболеваемости коронавирусом.
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