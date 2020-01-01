Погода в Украине на 27 апреля: Солнце

На востоке страны возможны дожди.

Погода в понедельник, 27 апреля, в Украине будет в основном солнечной. Осадки возможны в восточных районах страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +13 до + 18 градусов тепла, ночью от +3 до +5;

На севере Украины температура днем +13… +15, ночью +3…+5;

В центральных областях температура днем от +13 до +15, ночью от +3 до +5;

На востоке страны днем от +12 до +14, ночью от +3 до +7;

На юге Украины днем от +14 до +16 градусов, ночью от +5 до +7;

В Крыму днем +15… +17, ночью +5… +7;

В Киеве днем +13… +15, ночью +3… +5.

Погода в Украине 27 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в понедельник, 27 апреля, днем температура воздуха составит + 11… + 16 градусов, на Закарпатье + 14… + 19 градусов.

Антициклон Odilo будет причиной дождей в восточной части Украины и на Сумщине. Пару капель может упасть на Киевщине, Одесской области и в районе Карпат, - пишет Диденко.

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