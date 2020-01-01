В Мариуполе за сутки коронавирусом заболели почти 20 медиков

Всего в Мариуполе за день выявили 22 новых случая заболевания, при этом 19 из них - медики областной больницы.

В Мариуполе коронавирусом заразились 19 сотрудников областной больницы интенсивного лечения. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на брифинге в понедельник, 27 апреля.

"В Мариуполе у нас 22 (новых - ред.) случая заражения. Среди них 19 медиков областной больницы интенсивного лечения... Случай в Мариуполе сейчас подробно анализируем и уже приняли определенные меры, чтобы локализовать распространение вируса", - сказал Кириленко.

По словам главы Департамента здравоохранения ОГА Владимира Колесника, это медучреждение не было определено для приема больных с коронавирусом.

"То, что произошло, это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделения, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина (заболевания COVID-19 - ред.)", - добавил Колесник.

Колесник продолжил, что обнаружения COVID-19 у больного, начали проверять на коронавирус пациентов и сотрудников отделений, в которых он находился. Теперь всех работников и пациентов в областной больнице проверят с помощью ПЦР-тестов, так как все 19 медиков, оказавшихся зараженными, получили отрицательные результаты быстрого теста.

Новые больные частично находятся на самоизоляции дома, частично - в отделении.

Напомним, что в Одесской области врач заразил коронавирусом 32 коллег. Как установили эпидемиологи, врачи были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины, который умер неделю назад.

Накануне сообщалось, что в Украине резко выросло число зараженных медиков. Почти 1700 медиков заразились коронавирусом. Больше всего больных врачей в Черновицкой и Тернопольской областях.

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