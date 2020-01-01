Итоги 26 апреля: Годовщина Чернобыля и борьба с огнем

Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую АЭС; в зоне отчуждения ликвидировали очаги пожаров: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавируса

По состоянию на утро 26 апреля в Украине выявили 8617 случаев коронавируса, из них 209 закончились смертью и 840 выздоровлением. Лидерами по заражению являются Черновицкая область (1341 случай), город Киев (1188) и Ивано-Франковская область (731).

Почти 1700 случаев инфицирования обнаружили среди медицинских работников и 38 в рядах ВСУ.

Зеленский отправился на место пожара в зоне ЧАЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский почтил память героев-чернобыльцев в годовщину аварии на ЧАЭС, назвав ее “бедствием планетарного масштаба“.

Глава государства принял участие в церемонии на Чернобыльской АЭС, а позже встретился с работниками ГСЧС, которые принимали участие в ликвидации пожаров в зоне отчуждения.

Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны

При пожаре грузовика Министерства обороны во Львовской области один солдат погиб, а второй получил ожоги всего тела.

Отмечается, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Машина загорелась на грузовой платформе железнодорожного вокзала в городе Судовая Вишня.

В Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесного пожара.

Кабмин объявил конкурс на главу налоговой

Правительство объявило конкурс на должность нового главы Государственной налоговой службы. Вакансия опубликована на сайте государственной службы занятости.

Отмечается, что документы будут принимать до понедельника 27 апреля включительно, а конкурсный отбор проведут до 28 апреля.

На Херсонщине протестуют против закрытия рынков

На Антоновском автомобильном мосту через Днепр возле Херсона сельхозпроизводители устроили акцию протеста, перекрыв движение.

Около 200 демонстрантов требовали открытия рынков на территории области и государства, так как им некуда сбывать продукцию.

Швеция третьей в Европе закрыла все угольные электростанции

Швеция стала третьей европейской страной после Австрии и Бельгии, которая закрыла все угольные электростанции. Стране удалось сделать это за два года до запланированного срока.

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