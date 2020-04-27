СБУ закрыла дело против посещавшего Крым телеведущего из РФ

Речь идет о звезде сериала “Кадетство” Борисе Корчевникове.

Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело против российского актера и телеведущего канала Россия 1 Бориса Корчевникова, который незаконно посещал аннексированный Крым.

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Об этом сообщают "Крым.Реалии", ссылаясь на ответ СБУ на информационный запрос.

Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства (посещения аннексированного Крыма). Упомянутое уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 УПК Украины, - сказано в сообщении.

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Отметим, Борис Корчевников посещал аннексированный Россией Крым после 2014 года. В июне прошлого года он опубликовал в Instagram фото из Крыма и подписал его следующим образом:

Крым. Год назад. Просто сегодня день св. Луки Крымского. Чем не повод выложить лучшее фото - 2018 в моем телефоне?

Напомним, в Киев приехал очередной кремлевский пропагандист росСМИ. Корчевников награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” за то, что “профессионально освещал” события в Крыму.

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