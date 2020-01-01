В Украине меньше 400 новых случаев COVID-19
В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.
При этом за прошедшие сутки зафиксировано 392 новых случая.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 398 случаев;
- Волынская область - 254 случая;
- Днепропетровская область - 310 случаев;
- Донецкая область - 52 случая;
- Житомирская область - 351 случай;
- Закарпатская область - 375 случаев;
- Запорожская область - 204 случая;
- Ивано-Франковская область - 761 случай;
- Кировоградская область - 337 случаев;
- г. Киев - 1220 случаев;
- Киевская область - 570 случаев;
- Львовская область - 358 случаев;
- Луганская область - 29 случаев;
- Николаевская область - 115 случаев;
- Одесская область - 240 случаев;
- Полтавская область - 173 случая;
- Ровенская область - 522 случая;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 612 случаев;
- Харьковская область - 196 случаев;
- Херсонская область - 88 случаев;
- Хмельницкая область - 72 случая;
- Черновицкая область - 1375 случаев;
- Черкасская область - 267 случаев;
- Черниговская область - 35 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, накануне утром количество новых случаев было на сотню больше - 492. А еще днем ранее сообщалось о 478 новых случаях коронавируса в Украине.
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