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В Украине меньше 400 новых случаев COVID-19

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После выходных в Минздраве сообщают об уменьшением количества новых выявленнях случаев заражения коронавируса до 392.
Коронавирус за сутки подтвердили у 392 украинцев
Коронавирус за сутки подтвердили у 392 украинцев

В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 392 новых случая.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 398 случаев;
  • Волынская область - 254 случая;
  • Днепропетровская область - 310 случаев;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 351 случай;
  • Закарпатская область - 375 случаев;
  • Запорожская область - 204 случая;
  • Ивано-Франковская область - 761 случай;
  • Кировоградская область - 337 случаев;
  • г. Киев - 1220 случаев;
  • Киевская область - 570 случаев;
  • Львовская область - 358 случаев;
  • Луганская область - 29 случаев;
  • Николаевская область - 115 случаев;
  • Одесская область - 240 случаев;
  • Полтавская область - 173 случая;
  • Ровенская область - 522 случая;
  • Сумская область - 95 случаев;
  • Тернопольская область - 612 случаев;
  • Харьковская область - 196 случаев;
  • Херсонская область - 88 случаев;
  • Хмельницкая область - 72 случая;
  • Черновицкая область - 1375 случаев;
  • Черкасская область - 267 случаев;
  • Черниговская область - 35 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, накануне утром количество новых случаев было на сотню больше - 492. А еще днем ранее сообщалось о 478 новых случаях коронавируса в Украине.

 

 

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Теги: статистика, Минздрав, тесты, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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