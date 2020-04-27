В Украине COVID-19 заразились 1,7 тыс медиков

За сутки заразились 73 медработника.

В Украине смертельным вирусом COVID-19 заразились уже 1749 работников медицинских учреждений.

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Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По данным главы Минздрава, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 73 медиков, а также 28 - среди детей.

За прошедшие сутки заболели 392 человека. Из них 28 детей и 73 медработника. Госпитализированы 83 человека. В целом за все время пандемии заболело... 614 детей, а также 1749 медработников, - заявил Степанов.

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Напомним, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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