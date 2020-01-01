Эпидемия в армии: В ВСУ растет число инфицированных COVID-19

Умерли двое украинских военнослужащих.

По данным на 27 апреля в Вооруженных силах Украины выявили 44 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки зафиксировали 6 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“На 07:00 27 апреля в Вооруженных силах Украины выявлено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 361 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 117 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине COVID-19 заразились 1,7 тыс медиков. За сутки заразились 73 медработника.

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