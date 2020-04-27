"Псы государевы в поисках свежей крови": Филатов обратился к Зеленскому

Мэр Днепра сделал эмоциональное заявление.

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому относительно задержания мэра Покрова Александра Шаповала, которого подозревают в хищении бюджетных средств. Свое обращение Филатов опубликовал в Facebook.

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"Могу ли я задать Вам, господин Президент, только один вопрос: "Скажите, а разве справедливо, когда за человека, который якобы украл 1,3 миллиона гривен, прокуратура просит залог в 17 миллионов?" Нет, нет, конечно, Вы не влияете на правоохранительные органы и новый Генеральный прокурор, в отличие от предшественника, уж точно не "Ваш человек". Но просто скажите: "Это справедливо?" Или Александр Шаповал, который никого не убил и не изнасиловал, должен сидеть за решёткой, только потому, что ему влупили неподъёмный залог, перед которым требовали неподъёмный откат?", - написал Филатов.



По словам мэра Днепра, правоохранительные органы оказывают давление на "неугодных" чиновников и политиков.

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"Вы же за справедливость, правда? Так объявите своим "псам" карантин. Хотя бы до конца эпидемии. А то им явно скучно. Или, может, по деньгам поиздержались. Ну и, наконец, скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов. Политических оппонентов. А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают Вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты", - написал он.



Филатов также утверждает, что уголовные дела против оппонентов действующей власти начали рассматривать специально во время карантина.

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"Владимир Александрович, неужели каждое утро, Ваши аппаратчики не кладут Вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую Вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех: от запада до востока, от миллионного города до маленького посёлка, от "крепкого хозяйственника" до добровольца. Против лжи, преследований и репрессий.Знаете, Владимир Александрович, нынче по всему миру из-за эпидемии народ из тюрем выпускают, а у нас в Украине, наоборот, пакуют. И, конечно, раз мы о справедливости, скажите, Вам разве неведомо про обыска, которые ваши "псы" массово проводят у ваших оппонентов по прошествию НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ после якобы совершения преступлений? Скажите, это поиск доказательств или желание растоптать?, - родчеркнул мэр Днепра.





Напомним, 25 апреля по подозрению в хищении 1,3 млн грн бюджетных средств был задержан мэр Покрова Александр Шаповал.

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