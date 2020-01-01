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В Чернобыле продолжаются лесные пожары

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Огонь тушат в четырех лесничествах.
В Чернобыле продолжается тушение пожара
В Чернобыле продолжается тушение пожара
EPA/UPG

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесных пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Как сообщается, основные усилия направлены на локализацию двух очагов в селе Кривая Гора, в также селах Рудьки и Буряковка. Об этом сообщает пресс-служба МВД у себя в Facebook

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“По состоянию на 7 ч. 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах пройденных огнем“, - говорят в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара. В воскресенье утром еще продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

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Теги: Чернобыль, Пожары, Тушение, Огонь
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