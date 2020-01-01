Задержанному заму Кличко вызвали скорую помощь

У чиновника оказались хронические заболевания.

Задержанному заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку, который вчера вечером набросился на копов, в изолятор временного содержания вызвали скорую помощь.

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Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные информированные источники.

По данным издания, у чиновника КГГА Слончака якобы есть хронические заболевания.

К слову, топ-чиновника КГГГА Владимира Слончака задержали согласно статье 208 УПК (Задержание уполномоченным должностным лицом). По предварительной информации, сегодня, 27 апреля, ему вручат подозрение и изберут меру пресечения.

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Напомним, заммэра Киева напал на патрульных. Патрульные остановили автомобиль, в котором ехал Владимир Слончак. После словесной перепалки тот набросился на копов с кулаками, один из них госпитализирован.

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