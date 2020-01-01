Лесники в зоне ЧАЭС спасли умирающего от ожогов жеребенка Пржевальского
В Чернобыльской зоне отчуждения лесники обнаружили детеныша краснокнижной лошади Пржевальского, травмированного ожогами от лесных пожаров. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
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На данный момент животное находится в специализированном приюте. Профессиональные ветеринары оказывают необходимую помощь жеребенку.
"Последствия событий ощутили на себе не только люди, которым приходится дышать загрязненным воздухом, но и животные, которые также находятся в зоне риска. Сейчас жеребенок Пржевальского находится в приюте для диких животных и потихоньку осваивается на новом месте", - написал Фирсов.
Напомним, лесные пожары в Чернобыльской зоне бушевали более трех недель.
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