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Андрей Садовый просит Кабмин разрешить работу рынков

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Львовский мэр назвал экономические и санитарные причины для возобновления работы базаров.
Андрей Садовый считает, что нужно открыть рынки
Андрей Садовый считает, что нужно открыть рынки
Андрей Садовый/Фейсбук

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой разрешить торговлю на продуктовых рынках. Об этом Садовый сообщил на своей странице в Фейсбук.

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“Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь – закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей“, - написал львовский мэр.

Садовый считает, что из-за ограничений страдают владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры, ведь товары быстро портятся.

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В то же время, как отметил градоначальник, покупатели вынуждены покупать дорогие зарубежные товары, не имея права выбора.

Есть также позиция эпидемиологов, которые говорят, что на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее, - аргументировал необходимость открытия рынков Садовый.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин готовит специальный порядок работы рынков. Правительство хочет предоставить фермерам возможность реализовать свою продукцию без нарушений карантина.

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Теги: карантин, Львов, Садовый, рынок, базар, премьер-министр
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