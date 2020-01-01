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Офис генпрокурора проведет онлайн-брифинг по делу Гандзюк

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Брифинг начнется в понедельник в 16:00, 27 апреля.
Активистка Екатерина Гандзюк
Активистка Екатерина Гандзюк
facebook.com/Екатерина Гандзюк

В Офисе генпрокурора состоится онлайн-брифинг по расследованию дела Екатерины Гандзюк. Брифинг назначен на сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. 

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“27 апреля 2020 в 16:00 в Офисе Генерального прокурора состоится онлайн-брифинг заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко и заместителя начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Романа Романчука по расследованию в уголовном производстве по факту нападения на Екатерину Гандзюк“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что фигуранта дела Гандзюк отправили в СИЗО. Ранее экстрадированного из Болгарии Алексея Левина арестовали до 2 апреля без альтернативы залога.

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Теги: Офис Генерального прокурора, Гандзюк, Брифинг
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