Режим самоизоляции в Украине сохранится после открытия границ

Криклий отметил, что меры предосторожности будут сохранены.

После смягчения карантинных мер в Украине, которые ввели из-за пандемии коронавируса, самоизоляция для прибывших украинцев будет обязательной мерой.

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Об этом в интервью liga.net рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, после официального открытия границ украинцы и в дальнейшем будут обязаны оставаться на самоизоляции после поездок за рубеж. При этом он напомнил, что сегодня европейские страны ограничивают въезд людей из третьих стран.

Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное - пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись - надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь, - сказал Криклий.

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Напомним, Криклий назвал дату возобновления междугороднего сообщения. Уже с 12 мая в Украине планируют возобновлять транспортное городское, пригородное и междугороднее сообщение.

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