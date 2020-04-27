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Под Киевом умер 42-летний мужчина, это 13-ая смерть от COVID-19 в области

Комментариев: 2
Коронавирус подтвержден у 570 жителей Киевской области.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на утро 27 апреля в Киевской области зафиксировано 570 случаев инфицирования коронавирусом. 13 человек умерли. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА со ссылкой на данные Киевского областного лабораторного центра Минздрава.

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За прошедшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 28 жителей Киевской области. Всего в регионе 570 случаев инфицирования. На стационаре лечатся 126 пациентов, 444 человека проходят лечение на самоизоляции. 

С начала пандемии скончались 13 жителей Киевской области: 6 случаев - Киево-Святошинский район (Вишневое, село Святопетривське, село Гатное, село Тарасовка) 1 случай - Макаровский район (село Мостыще), 1 случай - Белая Церковь, 1 случай - Фастов, 1 случай - Васильков, 1 случай - Ставищенский район.

Новый летальный случай произошел в городе Украинка в Обуховском районе. Скончавшемуся мужчине было 42 года.

Напомним, в Украине будут делать до 10 000 ПЦР-тестирований в сутки.

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Комментариев (2)
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buba-24    27.04.2020, 12:36
Оценка:  0
buba-24
Земля пухом...
tamarakoren    27.04.2020, 12:30
Оценка:  0
tamarakoren
Царствие Небесное.
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