Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровно памятник танкистам разрисовали надписями "Слава ДНР"

Комментариев: 2
Полиция разыскивает вандалов, которые надругались над местом захоронения советских солдат, погибших во ВМВ.
В Ровно памятник танкистам разрисовали надписями "Слава ДНР"
© rv.npu.gov.ua
Фото 1/2
В Ровно памятник танкистам разрисовали надписями "Слава ДНР"
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Ровно неизвестные надругались над памятником танкистам, погибшим во Второй мировой войне. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, информация о вандализме поступила правоохранителям утром 27 апреля.

Читай также: На Тернопольщине вандалы оторвали голову у памятника солдату ВМВ

Прибыв на место, следственно-оперативная группа увидела, что на памятную стелу красной краской нанесли надпись “Слава ДНР“.

Работники коммунальной службы краску смыли, а следователи Ровенского отдела полиции открыли по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).

Правоохранители просят граждан, которые могут рассказать какую-либо информацию по осквернению памятника, позвонить в полицию по спецлинии 102.

Напомним, в Полтаве вандал разбил три мемориальные доски воинам АТО. Также преступник уничтожил мемориальную доску, установленную в честь Симона Петлюры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: памятник, вандалы, вандализм, ДНР, Ровенская область, Ровно
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
SergioS    27.04.2020, 12:40
Оценка:  +3
SergioS
Вот дебилы, при чем здесь дэнэрэ?
Woodbrother    27.04.2020, 12:45
Оценка:  +1
Woodbrother
Какой о ватник недобитый испражнился.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь