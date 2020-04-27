В Ровно памятник танкистам разрисовали надписями "Слава ДНР"

Полиция разыскивает вандалов, которые надругались над местом захоронения советских солдат, погибших во ВМВ.

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В Ровно неизвестные надругались над памятником танкистам, погибшим во Второй мировой войне. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, информация о вандализме поступила правоохранителям утром 27 апреля.

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Прибыв на место, следственно-оперативная группа увидела, что на памятную стелу красной краской нанесли надпись “Слава ДНР“.

Работники коммунальной службы краску смыли, а следователи Ровенского отдела полиции открыли по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).

Правоохранители просят граждан, которые могут рассказать какую-либо информацию по осквернению памятника, позвонить в полицию по спецлинии 102.

Напомним, в Полтаве вандал разбил три мемориальные доски воинам АТО. Также преступник уничтожил мемориальную доску, установленную в честь Симона Петлюры.

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