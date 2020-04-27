В Telegram боты продают личные данные клиентов "ПриватБанка"

Один из ботов уже заблокирован, второй продолжает работать. В "ПриватБанке" обратились в полицию.

В социальной сети Telegram появились боты, с помощью которых можно купить личную информацию украинских граждан по номеру телефона. За деньги можно узнать ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. Предполагается, то боты получили личные данные клиентов “ПриватБанка“.

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Журналисты издания AIN отмечают, что изначально функционировали два бота. На данный момент один из них заблокирован. Узнать конфиденциальную информацию можно за деньги: 10 запросов стоят $50, 50 - $100, 200 - $200.



В соцсетях предполагают, что причиной информация о клиентах появилась из украденной базы данных “ПриватБанк“. Журналисты обратились в финансовое учреждение за комментарием.



“Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов“, - объяснили в ПриватБанке.

Напомним,на фоне пандемии появился новый вид мошенников.

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