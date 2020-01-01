У Зеленского хотят открыть продуктовые рынки уже на этой неделе

В среду Кабмин должен принять решение о снятии запрета на работу продуктовых базаров.

В конце текущей недели в Украине могут возобновить работу продовольственные рынки. Механизм запуска их работы сейчас разрабатывают в Кабмине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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“Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам“, - говорится в сообщении.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства, которое состоится в среду, 29 апреля, одобрил Президент Украины Владимир Зеленский.

Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях, - подчеркнул Зеленский во время совещания по вопросам противодействия коронавирусу.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков на основе их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил должен быть рассмотрен уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Напомним, Андрей Садовый просит Кабмин разрешить работу рынков. Львовский мэр назвал экономические и санитарные причины для возобновления работы базаров. С похожим обращением выступил и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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