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Шмыгаль: Рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм

Комментариев: 1
Премьер-министр сделал важное заявление.
Шмыгаль: Рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм
пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал вероятность открытия рынков в Украине.

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Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

В среду Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Между тем, Шмыгаль отметил, что из-за карантина в Украине продуктовые рынки смогут работать при условии соблюдения жестких санитарных норм, а за их нарушение будет установлена ответственность.

Это стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы, - сказал Шмыгаль.

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Глава Кабмина заявил, что за нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период.

Напомним, у Зеленского хотят открыть продуктовые рынки уже на этой неделе. В среду Кабмин должен принять решение о снятии запрета на работу продуктовых базаров.

 

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Теги: рынок, базар, Шмыгаль
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Комментариев (1)
Операторська    27.04.2020, 15:21
Оценка:  +2
Операторська
він хоч розуміє, що таке базар? які жорсткі вимоги і хто їх буде контролювати? яка відповідальність, коли по радіо адвокати розповідають, що все це порушення прав і суди відмовляються накладати навіть штрафи?
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