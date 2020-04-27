В Минюсте хотят распродать часть тюрем, чтобы содержать остальные

По словам министра, пока часть тюрем напоминают санаторий, СИЗО находятся в плохом состоянии.

В Украине существуют “замороженные“ тюрьмы, которые можно продать и тем самым решить проблемы действующих мест заключения. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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“У нас есть “замороженные“ тюрьмы, их можно продавать, передавать, работников увольнять“, - отметил он.

При этом Малюська уточнил, что для этого необходим закон.

Сейчас общаемся с депутатами, нужно принимать законопроект, чтобы мы имели возможность создавать спецфонд и продавать тюрьмы как объекты недвижимости. Хотим 70% полученных средств оставлять для капремонтов, - сообщил министр.

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Также Малюська рассказал, что следственные изоляторы (СИЗО) в Украине находятся в гораздо худшем состоянии, чем учреждения исполнения наказаний (тюрьмы), в которых люди находятся после получения приговоров.

СИЗО получают деньги только из госбюджета. Иногда помогает местная власть. Соответственно у них нет средств ни на что. Финансирование не хватает даже на постельное белье, не говоря уже о ремонтах и ​​нормальном питании. Если ремонты проводятся, то зачастую это делается за счет людей, которые там содержатся. То есть ситуация крайне сложная, - сообщил министр.

По словам Малюськи, в учреждениях исполнения наказаний дела обстоят значительно лучше.

Так как при каждой тюрьме функционирует государственное предприятие или мастерская, часть из доходов которых перечисляется в спецфонд. Это позволяет компенсировать хотя бы частично средства, которых не хватает в бюджете. Существуют очень богатые тюрьмы, где условия пребывания заключенных, как на уровне достаточно хорошего санатория, - отметил министр.

Напомним, Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал приговоренных к пожизненному заключению людей самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных. Он также отметил, что готов взять таких людей на работу.

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