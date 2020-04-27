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Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть раненые

Комментариев: 1
Обстрелы зафиксировали возле Крымского и Южного.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
mil.gov.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрела ранения получили двое украинских военных. 

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Об этом сообщили в штабе ООС.

По предварительной информации, боевики применили различные гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Так, у населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение. Также, недалеко от населенного пункта Крымское был ранен еще один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения, - сказано в сообщении.

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Также в штабе ООС отметили, что украинские военные применили огневые средства в ответ. Потери боевиков уточняются.

Напомним, на Донбассе силы ООС уничтожили четырех террористов. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

 

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Теги: Донбасс, война, военные, обстрел
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Комментариев (1)
Woodbrother    27.04.2020, 15:43
Оценка:  -1
Woodbrother
Пораженческая политика Нелоха привела к росту жертв на фронте. Приказ - "не стрелять" надо немедленно отменить, как и предательские отводы войск. Нельзя дарить противнику нашу землю.
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