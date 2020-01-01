Известно, как чувствует себя избитый Слончаком полицейский

В Патрульной полиции рассказали детали инцидента.

В патрульной полиции Киева сообщили о состоянии здоровья полицейского, которого вечером 26 апреля ударил уже бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Патрульные отметили, что Слончак “с самого начала был настроен агрессивно, пытался совершить ссору и запугать инспекторов своей должностью“.

Патрульные не реагировали на провокации мужчины, но впоследствии он перешел и к более решительным действиям: нанес одному из патрульных удар в лицо рукой и головой. Патрульного госпитализировали с диагнозом: ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга, - сказано в сообщении.

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Кроме того, в Патрульной полиции отметили, что и водительница, и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.

На владелицу авто чиновницу КГГГА Костенко составили протокол по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ст. 122 (Движение авто без включенных фар в темное время суток) КУоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Против Слончака возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. К слову, пока подозрения Слончаку не объявили.

Напомним, Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. На экс-заместителя завели уголовное дело.

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