Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Полиция превышала свои полномочия”: Слончак прокомментировал скандал

Комментариев: 1
Слончак рассказал детали вчерашнего инцидента.
Владимир Слончак
Владимир Слончак
facebook.com/vslonchak

Уже бывший заместитель мэра Киева Владимир Слончак впервые прокомментировал вчерашний скандал, связанный с его нападение на сотрудника Нацполиции.

Читай также: Дело Слончака: в полиции рассказали детали инцидента

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Слончака, полицейские нарушали закон и превышали свои полномочия. Поэтому эмоции взяли верх и он не сдержался.

Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было, - написал экс-чиновник.

Между тем, он публично извинился перед общественностью и полицейскими.

Несмотря на все - я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность, - добавил он.

Читай также: Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА

Напомним, в сети появилось новое видео инцидента с участием заместителя мэра Киева Кличко Владимира Слончака и правоохранителей.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Слончак, скандал, избиение, полицейские
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
gnom-Fedot    27.04.2020, 16:27
Оценка:  -1
gnom-Fedot
...судя по видео депутат сам превышал полномочия...да похоже был под воздействием алкоголя или других веществ...накасячил,а теперь пытается отмазаться...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь