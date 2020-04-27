“Полиция превышала свои полномочия”: Слончак прокомментировал скандал

Слончак рассказал детали вчерашнего инцидента.

Уже бывший заместитель мэра Киева Владимир Слончак впервые прокомментировал вчерашний скандал, связанный с его нападение на сотрудника Нацполиции.

Читай также: Дело Слончака: в полиции рассказали детали инцидента

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Слончака, полицейские нарушали закон и превышали свои полномочия. Поэтому эмоции взяли верх и он не сдержался.

Во время выяснения обстоятельств остановки, полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было, - написал экс-чиновник.

Между тем, он публично извинился перед общественностью и полицейскими.

Несмотря на все - я искренне хочу извиниться перед общественностью и правоохранителями за мою эмоциональную несдержанность, - добавил он.

Читай также: Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА

Напомним, в сети появилось новое видео инцидента с участием заместителя мэра Киева Кличко Владимира Слончака и правоохранителей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.