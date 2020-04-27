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"Тут маски не нужны": В Святогорской Лавре проводят службы и целуют иконы

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В Святогорской лавре грубо нарушается карантин.
В Святогорской лавре грубо нарушают карантин
В Святогорской лавре грубо нарушают карантин
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В Святогорской лавре УПЦ Московского патриархата, которая находится в Донецкой области, грубо нарушается карантин. Здесь продолжаются Богослужения, прихожане без масок не соблюдают дистанцию, целуют иконы и прикладываются к крестам. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Святогорская Лавра является единственной в Украине, которая до сих пор не закрылась на карантин. Все прихожане находятся внутри без масок, в помещении проходит процедура целования икон и прикладывания к кресту.

Вход в Лавру, охраняется "православными казаками", которые советует снять "ненужные маски". Всего во время службы в помещении находилось порядка двухсот человек. Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений объяснил своим прихожанам, что "мы все равно все умрем"

"Один батюшка очень интересные слова сказал: "А что будет? - Мы все умрем", - сказал митрополит Арсений во время службы. 



Напомним, в Киево-Печерской Лавре умер монах Никодим.

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Комментариев (1)
Meritus    27.04.2020, 16:25
Оценка:  +1
Meritus
Це ще раз підтверджує, що РПЦ є нашим ворогом. І вже на нашій землі. А влада сюсюкає.
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