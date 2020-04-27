"Тут маски не нужны": В Святогорской Лавре проводят службы и целуют иконы

В Святогорской лавре грубо нарушается карантин.

В Святогорской лавре УПЦ Московского патриархата, которая находится в Донецкой области, грубо нарушается карантин. Здесь продолжаются Богослужения, прихожане без масок не соблюдают дистанцию, целуют иконы и прикладываются к крестам. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Святогорская Лавра является единственной в Украине, которая до сих пор не закрылась на карантин. Все прихожане находятся внутри без масок, в помещении проходит процедура целования икон и прикладывания к кресту.



Вход в Лавру, охраняется "православными казаками", которые советует снять "ненужные маски". Всего во время службы в помещении находилось порядка двухсот человек. Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений объяснил своим прихожанам, что "мы все равно все умрем"



"Один батюшка очень интересные слова сказал: "А что будет? - Мы все умрем", - сказал митрополит Арсений во время службы.





Напомним, в Киево-Печерской Лавре умер монах Никодим.

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