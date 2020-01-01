Еще для части врачей банк готов компенсировать 40% стоимости страховки.

ПУМБ обеспечил за свой счет полторы тысячи медиков медицинским страхованием от заболевания COVID-19 (коронавирус). Страховку получили врачи девяти опорных больниц, куда поступают больные с COVID-19 и где, соответственно, медицинские работники находятся в зоне повышенного риска заражения, а также медики больницы скорой помощи города Мариуполь.

С 17 апреля страховая программа «СтопКоронавирус» от страховой компании АСКА-Жизнь сроком на три месяца доступна для медицинских работников Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова, Первомайский Центральной Городской Больницы, городской больницы № 3 г., Краматорск, Мариупольской городской больницы №4 им. И.К. Мацука, Мариупольской городской больницы № 9, Больницы скорой медицинской помощи в г. Мариуполь, «Специализированной медико-санитарной части“ Энергодарской городского совета Запорожской области, Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака, Бердянского территориального медицинского объединения и Подольской городской больницы (Одесская обл), которая с 21 апреля закрылась на двухнедельный карантин в связи с высоким темпом распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди врачей.

«Часть врачей, которые ежедневно выходят на работу, чтобы сдержать пандемию и спасти жизни украинцев, являются клиентами нашего банка. В течение последних недель мы искали способы, как можем быть им полезны. Так возникла идея со страхованием. ПУМБ за свой счет оплатил страховки для полутора тысяч медиков. Это все - наши зарплаты клиенты, которых мы смогли застраховать дистанционно. Но в защите нуждаются не только клиенты нашего банка, а все врачи. Поэтому следующим этапом ПУМБ, как социально ответственный бизнес, готов покрыть часть расходов на страховку для всех медиков, независимо от того, обслуживаются они в банке или нет», - прокомментировал руководитель направления розничного страхового бизнеса ПУМБ Вячеслав Мелихов.

С 23 апреля страховка от коронавируса доступна для всех врачей, которые готовы оплатить стоимость самостоятельно. Цена страхового полиса на 3 месяца составляет 450 грн, 40% от стоимости банк оплатит за свой счет. Таким образом, страхование от COVID-19 обойдется врачам 270 грн.

«В Украине пока нет специализированной государственной программы страхования медицинского персонала от коронавируса. Поэтому большинство врачей в случае инфицирования коронавирусом вынуждены будут лечиться за свой счет. В партнерстве с ПУМБ АСКА-Жизнь инициировали программу «СтопКоронавирус», которая рассчитана в первую очередь на врачей, поскольку случаи заражения инфекционными заболеваниями в связи с их профессиональной деятельностью не считаются страховыми случаями для обычной медицинской страховки и, соответственно, расходы на лечение не подлежат возмещению. Такие проекты по страхованию врачей сейчас очень необходимы. И они могут быть осуществлены только в партнерстве с ответственным бизнесом», - прокомментировала Генеральный директор АСКА-Жизнь Елена Пантова.

Максимальная сумма страховых выплат по страховке составляет 10 тысяч гривен. Страховка покрывает первое заболевание на COVID-19, которое привело к лечению в условиях стационара или амбулаторного лечения. Размер страховой выплаты составляет по 300 гривен за каждый день лечения. В случае летального случая страховая дополнительно выплачивает платеж в размере 10 тысяч гривен.

Страховку со скидкой 40% могут получить все работники учреждений здравоохранения всех форм собственности не старше 70 лет.

Страхование не предоставляется, если страхователь последние 30 дней находился в других странах, где объявлен карантин в связи с распространением COVID-19; на момент страхования уже находится под наблюдением врача или на лечении именно от коронавирусной инфекции COVID-19; на момент страхования ему диагностировали такие заболевания, как диабет, онкологические заболевания, инсульт, инфаркт, острая почечная недостаточность и COVID-19.

Купить страховку можно в отделениях ПУМБ или дистанционно, заполнив форму на сайте банка. Для не-врачей страховка от коронавируса доступна по полной стоимости. Для страхователей, которые не входят в зону повышенного риска, сумма страховых выплат составляет от 10 тысяч до 250 тысяч гривен. Страховые полисы доступны от СК АСКА-Жизнь и ARX.

АТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р

ПУМБ оплатив страхування від коронавірусу для півтори тисячі лікарів

Ще для частини лікарів банк готовий компенсувати 40% вартості страховки

ПУМБ забезпечив за власний кошт півтори тисячі медиків медичним страхуванням від захворювання COVID-19 (коронавірус). Страховку отримали лікарі дев’яти опорних лікарень, куди надходять хворі з COVID-19 і де, відповідно, медичні працівники перебувають у зоні підвищеного ризику зараження, а також медики лікарні швидкої допомоги міста Маріуполь.

З 17 квітня страхова програма « СтопКоронавірус » від страхової компанії АСКА-Життя строком на три місяці доступна для медичних працівників Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова, Першотравенської Центральної Міської Лікарні, міської лікарні № 3 м. Краматорськ, Маріупольської міської лікарні №4 ім. І.К. Мацука, Маріупольської міської лікарні № 9, Лікарні швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь, «Спеціалізованої медико-санітарної частини“ Енергодарської міської ради Запорізької області, Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, Бердянського територіального медичного об’єднання та Подільської міської лікарні (Одеська обл), яка з 21 квітня закрилася на двотижневий карантин у зв’язку з високим темпом поширення коронавірусної інфекції COVID-19 серед лікарів.

«Частина лікарів, які щодня виходять на роботу, щоб стримати пандемію і врятувати життя українців, є клієнтами нашого банку. Протягом останніх тижнів ми шукали способи, як можемо бути їм корисними. Так виникла ідея зі страхуванням. ПУМБ власним коштом оплатив страховки для півтори тисячі медиків. Це все – наші зарплатні клієнти, яких ми змогли застрахувати дистанційно. Але захисту потребують не лише клієнти нашого банку, а всі лікарі. Тому наступним етапом ПУМБ, як соціально відповідальний бізнес, готовий покрити частину витрат на страховку для всіх медиків, незалежно від того, обслуговуються вони в банку чи ні», - прокоментував керівник напрямку роздрібного страхового бізнесу ПУМБ В’ячеслав Меліхов.

З 23 квітня страховка від коронавірусу доступна для всіх лікарів, які готові оплатити вартість самостійно. Ціна страхового полісу на 3 місяці складає 450 грн, 40% від вартості банк сплатить власним коштом . Таким чином, страхування від COVID-19 обійдеться лікарям 270 грн.

«В Україні поки немає спеціалізованої державної програми страхування медичного персоналу від коронавірусу. Тому більшість лікарів у разі інфікування коронавірусом змушені будуть лікуватися за власний кошт. В партнерстві з ПУМБ АСКА-Життя ініціювали програму «СтопКоронавірус», яка розрахована насамперед на лікарів, оскільки випадки зараження інфекційними захворюваннями у зв’язку із їх професійною діяльністю, не вважаються страховими випадками для звичайної медичної страховки і, відповідно, витрати на лікування не підлягають відшкодуванню. Такі проекти зі страхування лікарів зараз дуже необхідні. І вони можуть бути здійснені тільки в партнерстві з відповідальним бізнесом», - прокоментувала Генеральний директор АСКА-Життя Олена Пантова.

Максимальна сума страхових виплат по страховці становить 10 тисяч гривень. Страховка покриває перше захворювання на COVID-19, яке призвело до лікування в умовах стаціонару або амбулаторного лікування. Розмір страхової виплати складає по 300 гривень за кожен день лікування. У разі летального випадку страхова додатково виплачує платіж в розмірі 10 тисяч гривень.

Страховку зі знижкою 40% можуть отримати всі працівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності не старше 70 років.

Страхування не надається, якщо страхувальник останні 30 днів перебував в інших країнах, де оголошено карантин у зв’язку з поширенням COVID-19; на момент страхування вже знаходиться під наглядом лікаря або на лікуванні саме коронавірусної інфекції COVID-19; на момент страхування йому діагностували такі захворювання, як діабет, онкологічні захворювання, інсульт, інфаркт, гостра ниркова недостатність та COVID-19.

Придбати страховку можна у відділеннях ПУМБ або дистанційно, заповнивши форму на сайті банку. Для не-лікарів страховка від коронавірусу доступна за повною вартістю. Для страхувальників, які не входять в зону підвищеного ризику, сума страхових виплат складає від 10 тисяч до 250 тисяч гривень. Страхові поліси доступні від СК АСКА-Життя та ARX.

АТ «ПУМБ». Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р

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